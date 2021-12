Bahia faz treino intenso nesta sexta de Páscoa

Os jogadores do Bahia participaram de um intenso coletivo contra o time sub-20 na tarde desta Sexta-Feira Santa, 3, no Fazendão. A atividade visa o duelo contra a Juazeirense, pela semifinal do Campeonato Baiano, que está marcada para às 16h, deste domingo, 5, no estádio Adauto Moraes.

O técnico Sérgio Soares preferiu comandar o treinamento no campo 2, onde o gramado tem características semelhantes ao do estádio da cidade de Juazeiro. Somente jogadores que não atuaram contra o Nacional-AM, pela Copa do Brasil, na quinta, 2, treinaram.

O restante do grupo fez regenerativo na academia. O volante Bruno Paulista, com dores no joelho, foi a baixa do trabalho.

