Bahia faz treino físico com medalhões em campo

O técnico Marquinhos Santos aproveitou a tarde de treinamento no Fazendão, para realizar um trabalho físico. Os gringos Maxi e Pittoni, recuperados de lesões, participaram normalmente das atividades.

Os jogadores aprimoram a parte física no CT do Esquadrão. Quem também se recondiciona é o meia Lincoln, que ficou alguns dias sem treinar antes de fechar com o tricolor na semana passada.

Os atletas tricolores deram voltas em um dos campos e realizaram um circuito com obstáculos. Os jogadores Omar, Galhardo e Hélder se ausentaram do trabalho em função de uma conjuntivite.

Outro que ficou de fora da atividade foi o atacante Rafinha, que está entregue ao departamento médico para tratar de um edema na coxa.

adblock ativo