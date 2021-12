Bahia faz treino fechado na Fonte Nova

Sob o comando do interino Preto Casagrande, o elenco do Bahia fez, nesta sexta-feira, 25, um treino de reconhecimento no gramado da Arena Fonte Nova, palco do jogo contra o Botafogo, neste domingo, 27, às 16h, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na atividade, que foi fechada à imprensa, o treinador Tricolor realizou uma atividade tática, em campo reduzido, onde testou a provável equipe que iniciará a partida.

Para o confronto, Preto Casagrande terá todos os jogadores à disposição e deverá repetir o mesmo time que venceu o Vasco no último domingo.

Fora do combate, o meia Allione e os atacantes Edigar Junio e Hernane, que se recuperam de lesão, realizaram tratamento no Fazendão. Já Armero, Jackson e Wellington Silva estão em processo de transição física.

