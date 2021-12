Bahia faz treino fechado na Fonte e esconde time

O técnico do Bahia, Sérgio Soares, preferiu não divulgar a equipe que enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, 22, às 22h, na Fonte Nova, pelo jogo de ida da final da Copa do Nordeste.

Na tarde desta terça, 21, feriado de Tiradentes, o treinador comandou um trabalho fechado no palco da partida e escondeu suas escolhas para a decisão. Durante a atividade, os jogadores ensaiaram cobranças de faltas e escanteios.

Antes do treino, o elenco tricolor recebeu a visita do ídolo Raudinei, autor do gol do título baiano de 1994, no Ba-Vi com maior público da história (mais de 97 mil pagantes). Raudinei acompanhou a atividade e levou apoio aos jogadores, diretoria e comissão técnica.

Para o confronto, a lateral esquerda do Bahia, que, nos últimos dois jogos, foi ocupada pelo volante Bruno Paulista, improvisado, deve contar com o retorno do titular Patric, que sofreu uma lesão no tornozelo na partida de volta da semifinal, contra o Sport.

Patric treinou normalmente nesta terça e deve reassumir a posição. Além disso, Bruno Paulista está suspenso do jogo desta quarta devido à expulsão frente ao time pernambucano.

O sistema defensivo do Tricolor terá ainda outra alteração. O zagueiro e capitão Titi também cumpre suspensão, pois recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Sport. O substituto não foi confirmado, mas o experiente Chicão, de 33 anos, deve voltar a campo após pouco mais de um mês. Sua última partida foi em 18 de março.

O técnico Sérgio Soares elogiou o atleta: "É um jogador que dispensa comentários pela sua história. Chicão é experiente e já viveu diversas decisões como a desta quarta. Isso é um ponto que pesa a favor dele. Somos privilegiados em ter Chicão no nosso elenco".

Outra opção para a zaga é Robson, 21 anos, que recentemente foi promovido das divisões de base do clube e já atuou em quatro partidas pelo Bahia neste ano. "Robson é voluntariedade e a juventude. É um jogador que rápido que compõe bem a defesa ", afirmou Soares.

O sistema defensivo do Bahia vem sofrendo ultimamente. Foram seis bolas nas redes tricolores nas últimas três partidas, todas em casa (triunfos por 3 a 2 sobre Sport, Nacional-AM e Juazeirense).

Para um possível título do Nordestão, a defesa terá papel fundamental. Em caso de empate na soma dos dois jogos, o critério de desempate é o menor número de gols sofridos em casa. Se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis.

