Bahia faz treino fechado de olho no Bragantino

Sem a presença da torcida, o técnico Guto Ferreira comandou mais um coletivo no Fazendão, na manhã desta quinta-feira, 28, para o duelo diante do Bragantino. O jogo será realizado no sábado, 30, em Bragança Paulista (São Paulo).

Segundo a assessoria do clube, não treinaram os zagueiros Jackson e Lucas Fonseca, além do atacante Edigar Junio, que não devem enfrentar o Braga.

Nesta sexta, 29, o elenco tricolor realiza a última atividade antes da partida contra a equipe paulista.

