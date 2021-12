Bahia faz treino de posse de bola no Fazendão

O Bahia treinou posse de bola na tarde desta terça-feira, 26, no Fazendão. A equipe se prepara para o jogo contra o Paraná, partida válida pela quarta rodada da Série B do Brasileirão, que acontece na próxima sexta-feira, às 21h50, na Arena Fonte Nova. O tricolor está na vice-liderança do campeonato com sete pontos.

Com as presenças de Kieza, Lenine e Maxi Biancucchi, o técnico Sergio Soares contou com quase todo o elenco tricolor. Apenas o volante Bruno Paulista, que segue no departamento médico por conta de lesão joelho e o goleiro Omar, com incômodo muscular na coxa, não participaram da atividade.

O treino foi tático. O elenco se dividiu em três equipes, que se enfrentaram. O objetivo da atividade era manter a posse de bola. O tricolor volta a se preparar para a partida contra a equipe paranaense na tarde de quarta, 27, na Fonte.

