Bahia faz treino com portões fechados; Lincoln será titular

O treino do Bahia nesta quinta-feira, 30, no Centro de Treinamento da Praia do Forte, localizado a cinco minutos do hotel onde a delegação está hospedada, foi realizado com portões fechados não apenas para a imprensa, mas também para os cerca de 70 torcedores que desde cedo aguardavam ansiosos no local a chegada do ônibus com a delegação tricolor.

Do lado de dentro do CT, quem comandou o trabalho foi o auxiliar Jair Leite, sob os olhares atentos do técnico Gilson Kleina, que só observou a atividade. O time titular foi montado com Marcelo Lomba, Railan, Lucas Fonseca, Adailton e Guilherme Santos; Uelliton, Rafael Miranda, Bruno Paulista e Lincoln; Marcos Aurélio e Kieza.

A maior novidade é a entrada de Lincoln na equipe. O meia de 35 anos ainda não foi titular depois que se recuperou de cirurgia no joelho. Já o zagueiro Titi, que era dúvida e fazia tratamento no joelho no Fazendão, foi liberado pelo departamento médico e já está com o grupo na Praia do Forte. Sua presença no jogo de domingo, na Fonte Nova, ainda é incerta.

adblock ativo