Bahia faz trabalho técnico e zagueiro retorna de lesão

Dando continuidade à preparação do Bahia para o confronto direto contra a Portuguesa, na luta para se distanciar da zona de rebaixamento, o técnico Cristóvão Borges comandou, nesta quarta-feira, 20, um trabalho técnico, no Fazendão.

A grande novidade do dia ficou por conta do retorno do zagueiro Lucas Fonseca aos treinamentos. O defensor, que ficou de fora por dois jogos com problemas musculares na coxa, foi liberado pelo departamento médico do clube e deve retornar ao time na partida de domingo, 24, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

Em campo, Cristóvão Borges promoveu um treino com bola, dividido em quatro times. Em seguida, os jogadores treinaram finalizações e cruzamentos. O atacante Wallyson saiu antes do final do treinamento sentindo um incômodo muscular. O volante Fabrício Lusa, lesionado, não deve atuar, pois continua fazendo tratamento no DM.

