Bahia faz trabalho no Rio e finaliza preparação

Às vésperas do confronto diante do Flamengo, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (Rio de Janeiro), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, os jogadores do Bahia participaram de uma atividade leve, na manhã desta terça, 20, nas Laranjeiras, centro de treinamento do Fluminense.

O técnico Marquinhos Santos, que ainda faz mistério quanto ao time titular, trabalhou a parte tática e testou algumas opções. Um recreativo encerrou a preparação para o duelo desta quarta. Antes do trabalho em campo, o treinador bateu um papo com todo elenco.

Na segunda, 19, antes de seguir para o Rio, o comandante do Esquadrão tambem fez alguns testes durante o treino no Fazendão, como a utilização de Hélder, formando um trio de volantes ao lado de Fahel e Rafael Miranda, que será o substituto de Uellinton, e William Barbio, caso opte pela formação com dois volantes.

adblock ativo