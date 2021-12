Bahia faz tour de 13 mil km por jogo na Copa Sul-Americana

Em sua primeira viagem internacional após 24 anos (para torneio oficial), o Bahia vai percorrer 11.877 km no total - isso porque já estava no Rio para jogo do Brasileirão. Contando este trecho, o número salta para 13.089 km.

Na próxima quinta-feira, 26, o tricolor enfrenta o Nacional em Medellín, pelas oitavas de final da Sul-Americana. O retorno é em um torneio menor do que a Libertadores, da qual o time foi eliminado nas quartas, em 89.

O grupo tricolor, composto por 19 jogadores (o zagueiro Rafael Donato retornou para Salvador), saiu da capital fluminense na tarde da última segunda-feira, 23. O embarque foi às 11h45 da manhã, saindo em direção à Cidade do Panamá, onde o voo fez escala.

Da capital panamenha, a delegação tricolor seguiu para Medellín, desembarcando às 22 horas (pelo fuso horário local, 20 horas). A distância total do percurso de ida até Medellín é de 7.061 quilômetros. A metrópole onde o tricolor vai jogar é capital da região da Antioquia, localizado no noroeste colombiano.

Lá, a altitude é de 1.520 metros acima do nível do mar. O que é uma boa notícia, já que os impactos do ar rarefeito não trarão problemas de ambientação para os jogadores. Somente a partir de 2.000 metros a altitude começa a ocasionar falta de ar, tonturas e dificuldade na oxigenação das células sanguíneas.

Retorno - O time do Bahia fica em Medellín até sexta-feira de manhã, embarcando, pelo horário local, às 9 horas (11 horas pelo fuso brasileiro). A chegada está prevista somente para 1 hora da manhã de sábado. O tempo total do retorno é de 14 horas de viagem.

Na volta, o time passará por Bogotá (capital da Colômbia) e São Paulo até chegar em Salvador. Serão 6.028 km (1.033 quilômetros a menos que na ida), porém, com tempo de parada maior nas escalas entre as cidades.

No domingo, o Bahia já entra novamente em campo para enfrentar o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova. O time carioca virá de um trajeto muito mais tranquilo no meio de semana, quando enfrenta o Goiás, no Serra Dourada, pelas quartas da Copa do Brasil. Para ir e voltar de Goiânia, o Vasco terá de percorrer 'apenas' 1.876 quilômetros, ou quatro horas em voos diretos.



