Bahia faz regenerativo na capital paranaense

Depois do empate sem gols diante do Atlético-PR, a delegação tricolor permaneceu em Curitiba. Na tarde desta segunda-feira, 25, o clube fez um trabalho regenerativo - com direito a imersão em tonel de gelo -, no CT do Coritiba.

Após a atividade, Roniery falou sobre o jogo diante do Internacional, na quarta, 27, no Beira Rio. Apesar de a partida ser válida pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana, o lateral ressaltou a importância de vencer no torneio.

"Vamos com o intuito de vencer, pois uma vitória dá mais segurança para trabalhar e motivação para encarar o Grêmio, domingo", disse Roniery.

