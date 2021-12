Bahia faz proposta oficial por extensão do empréstimo de K-9

Não há como negar: o torcedor do Bahia está ansioso para a decisiva partida contra o Sport, domingo, na Fonte Nova. Porém, outro assunto, este fora das quatro linhas, também tem deixado os tricolores com o 'coração na mão'. Afinal, o atacante Kieza fica ou não? Eis a grande questão.

Ao que tudo indica, o artilheiro tricolor em 2015, com 11 gols, terá seu contrato renovado até o final do ano. Pelo menos este é o pensamento do diretor de futebol do clube, Alexandre Faria.

O dirigente revelou ao A TARDE que a diretoria tricolor formalizou na quinta-feira, 9, a proposta oficial de renovação de empréstimo do atleta- que tem vínculo com o Bahia até julho. Toda documentação foi encaminhada ao Shangai Shenxin, da China. O Bahia, a agora, está à espera.

"Estamos confiantes na renovação do contrato, até porque entre Bahia, jogador e empresário já está tudo acertado. Resta agora aguardarmos uma resposta do Shangai", ressaltou Faria.

Para confirmar um novo empréstimo, o clube chinês, que já tem os direitos federativos e econômicos de Kieza até o fim de 2016, tenta ampliar este vínculo por mais um ano . Confirmando-se este cenário, K-9 teria seu empréstimo ao Bahia estendido até dezembro.

Alheio a tais pendências e se mostrando focado exclusivamente na partida contra o Sport Kieza aguarda um difícil duelo na Fonte Nova.

"Esperamos contar com o apoio da torcida, pois, sem dúvidas, será um grande jogo, muito difícil também. Está tudo em aberto", disse Kieza, logo após o empate sem gols entre as duas equipes na Ilha do Retiro.

Na quinta, o atacante e os outros titulares no embate acabaram ganhando folga na capital pernambucana. Já o restante do grupo fez uma atividade física na praia da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife.

Nesta sexta, 10, o time volta aos trabalhos. No treino, o técnico Sérgio Soares deve definir o substituto de Tiago Real, suspenso pelo terceiro amarelo. Rômulo, Bruno Paulista e Tchô brigam pela vaga. O treinador, porém, ainda vai decidir. "Vamos analisar com calma", disse Sérgio Soares, logo após o empate da última quarta.

