Bahia faz promoção para semifinal da Copa Br Sub-20

Nesta segunda-feira, 3, um dia depois de o Bahia ter garantido a sua permanência na Série A, o clube fez uma convocação à torcida tricolor: comparecer em grande número na noite desta terça-feira, 4, a Pituaçu, para empurrar o time sub-20 rumo à decisão da Copa do Brasil.

Ciente de que o apoio oriundo das arquibancadas poderá ser fundamental para que o Esquadrãozinho de Aço consiga reverter a vantagem do Atlético-MG, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0, em Belo Horizonte-MG, a diretoria do time baiano lançou uma promoção: os ingressos custarão apenas R$2,00.

As vendas se iniciam a partir das 9h desta terça, nos tradicionais pontos de venda. Para chegar à final e, desde já, garantir uma vaga na Copa Libertadores Sub-20 do próximo ano, o tricolor precisará vencer por pelo menos três gols de diferença.

Se vencer por 2 a 0, levará a partida para a disputa de pênaltis. Para se classificar, o Galo poderá até perder por um gol de diferença ou se marcar gol(s) ao perder por dois tentos de diferença.

O vencedor deste duelo enfrentará o Vitória ou o Grêmio na final. No primeiro jogo, disputado no Barradão, o rubro-negro bateu o tricolor gaúcho por 1 a 0. A segunda partida será disputada na próxima quarta-feira, 5, em Passo Fundo-RS.

Bahia terá um desfalque - Para a partida, o técnico Sérgio Araújo não poderá contar com o volante Amorim, que foi advertido com dois cartões amarelos e acabou expulso no jogo de ida.

No treino desta segunda-feira, Araújo promoveu a entrada de Feijão, mas também testou Dedé, jogador que pertence ao Sub-17. Esta é a única dúvida do treinador, que deverá repetir a formação que utilizara no jogo de ida: 4-2-3-1.

Autor do gol que deu a vitória ao time profissional sobre o Atlético-GO no último domingo, 2, Rafael "Gladiador" está confirmado como o homem de referência no ataque tricolor.

Sendo assim, a formação inicial da equipe deverá ser Renan; Railan, Dudu, Maracas e Erick; Feijão, Anderson, Talisca, Ítalo Melo, Fábio e Ryder; Rafael.

adblock ativo