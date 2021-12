Bahia faz promoção para jogo contra o Luverdense

O Bahia sabe que precisa do apoio do seu torcedor para tentar reverter a vantagem contra o Luverdense, na noite da próxima quarta-feira, 15, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Brasil.

Por isso, a diretoria tricolor lançou uma promoção para a partida: o torcedor que adquirir um ingresso ganhará direito a levar uma acompanhante do sexo feminino. As vendas começaram nesta segunda-feira, 13.

Os ingressos custam R$ 70,00, a inteira, e R$ 35,00, a meia entrada. Eles estão à venda nas bilheterias da Arena Fonte Nova, nas lojas Ticketmix e na internet.

No jogo de ida, disputado na última quarta-feira, 8, o Luverdense venceu por 2 a 0. Para se classificar para a terceira fase do torneio nacional, portanto, o tricolor precisará vencer por pelo menos três gols de diferença.

Se triunfar por 2 a 0, decidirá a vaga nos pênaltis. O Luv pode perder por até um gol de diferença. Se o time mato-grossense perder por dois gols de diferença e se, ao mesmo tempo, fizer pelo menos um gol na Arena, também avança.

O vencedor do duelo entre Bahia e Luverdense pegará o time que levar a melhor no certame entre Fortaleza e Confiança. No primeiro jogo, disputado também na última quarta, em Aracaju, o Dragão sergipano e o Leão cearense empataram em 1 a 1.

