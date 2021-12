Bahia faz promoção de ingressos para jogo contra a Chapecoense

O Bahia anunciou na tarde desta quinta-feira, 1º, que os ingressos para o setor Super Norte da Arena Fonte Nova no jogo contra a Chapeconese serão vendidos a preços mais baratos nesta sexta, 2, e sábado, 3.

Com desconto de 70%, as enrtradas serão vendidas a R$ 15 para os primeiros 6 mil torcedores que efetuarem a compra pela internet e nas bilheterias do estádio, apenas no sábado.

Para os outros setores, os ingressos podem ser adquiridos nas lojas físicas (confira abaixo programação dos pontos de venda e preços por setor​). No domingo, 4, dia da partida, os guichês do estádio também estarão à disposição da torcida.

