Bahia faz promoção de ingressos para despedida da Fonte em 2019

O Bahia anunciou nesta terça-feira, 3, uma promoção de ingressos para o jogo desta quinta, 5, contra o Vasco, última partida do clube no ano na Arena Fonte Nova. O duelo está marcado para às 7h15 e é válido pelo 37° rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, o Tricolor disponibilizará ingressos por apenas 10 reais para os sócios do clube em todos os setores, exceto o Lounge Premium. Além disso, quem não for sócio, terá desconto de 50% no valor total dos bilhetes. A venda acontece somente pelo site da Fonte Nova.

A promoção acontece depois da equipe comandada por Roger Machado voltar a vencer no Brasileirão após nove partidas sem conquistar um triunfo. Ao fim do duelo contra o CSA, em que o Tricolor derrotou a equipe alagoana por 2 a 1, torcedores se manifestaram nas redes sociais pedindo uma promoção de ingressos à diretoria do Bahia.

O Bahia tem a sexta melhor média de público da Série A, com 26.405 torcedores por partida. No quesito, o Tricolor fica atrás apenas de Flamengo, Corinthians, Fortaleza, São Paulo e Palmeiras.

