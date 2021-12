Bahia faz primeiro jogo da semi da Copa do Brasil sub-20 em Pituaçu

Após vencer o Internacional por 2 a 1 no domingo, 2, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS), o Bahia já tem adversário definido para as semifinais da Copa do Brasil sub-20. O Tricolor enfrentará o Cruzeiro no dia 9, em Pituaçu, e no dia 16 de novembro, na casa do Cruzeiro. O time mineiro se classificou após eliminar o Santos por 3 a 1 no domingo.

O sorteio aconteceu nesta quinta-feira, 3, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e ficou definido que o Bahia fará o primeiro jogo da semifinal em Pituaçu. Mais uma vez, assim como aconteceu nas duas fases anteriores, o Esquadrãozinho terá que definir a classificação longe dos seus domínios.

Para este primeiro confronto, o time azul, vermelho e branco não poderá contar com o zagueiro Rodrigo Becão e o atacante João Paulo, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No entanto, o técnico Aroldo Moreira terá os retornos de Marco Antônio, Everson e Sávio.

