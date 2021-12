Bahia faz peneira em Pernambuco neste sábado

O Bahia realiza, neste sábado, 3, uma peneira para selecionar garotos nascidos entre 1999 e 2004, no estádio Cornélio de Barros, na cidade de salgueiro, em Pernambuco.

Os futuros craques devem levar documento de identificação, além de material esportivo: chuteira, short e meião. Quem avaliará as crianças é o ex-jogador Dico Maradona, integrante do setor de captação do Esquadrão.

