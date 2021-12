Pouca torcida no estádio e time quase todo reserva em campo. A impressão era de que o Bahia, após levar 3 a 0 do Corinthians no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, havia jogado a toalha.



No entanto, a atitude dos tricolores que foram a campo na quarta-feira, 6, na Arena Fonte Nova, mostrou o contrário. A missão era praticamente impossível, mas os jogadores colocaram o coração na ponta da chuteira e, apesar das enormes limitações técnicas, foram buscar o triunfo, por 1 a 0.



Placar insuficiente para avançar às oitavas de final do torneio, mas digno de aplausos, principalmente pelo esforço dispensado para chegar até ele. Com a eliminação, o Bahia passa a ter o direito de disputar a Copa Sul-Americana, que começa no mês de setembro.

Daniel Dórea Bahia faz partida digna, vence, mas é eliminado

Série de chances

O ímpeto tricolor pôde ser visto desde o início do duelo. Antes dos 10 minutos, Maxi sofreu pênalti não marcado pela arbitragem e Jeam tentou gol improvável de bicicleta. E o Esquadrão seguiu atacando. Porém, Maxi e Jeam não souberam concluir bem as chances que tiveram.



O mesmo eles fizeram ao não aproveitar o ótimo cruzamento de Railan, aos 32 minutos. Entretanto, Guilherme Andrade deu uma mãozinha ao empurrar contra a própria meta.



O Bahia se valia principalmente das boas atuações dos volantes Feijão e Rafael Miranda, além da força de vontade - maior em relação aos últimos jogos dele - apresentada por Maxi Biancucchi. Seu irmão, o armador Emanuel, e o atordoado meio-campista Léo Gago eram entraves para o time buscar um triunfo mais elástico.



No tempo final, o ritmo do Tricolor caiu um pouco, mas voltou a acelerar com a entrada do velocista William Barbio. Uma boa jogada criada por ele poderia ter gerado o segundo gol, não fosse a habitual dificuldade de Maxi em balançar a rede.

<GALERIA ID=19420/>



Kleina apalavrado



A atuação da equipe alternativa montada por Charles dá créditos para o então interino ganhar oportunidade no futuro.



Porém, por enquanto, sua despedida já está marcada. Será sábado, no duelo contra o Goiás, na Fonte. Depois, o bastão deverá ser passado a Gilson Kleina, que já está apalavrado com o Bahia e estaria esperando pagamento do seu ex-clube, o Palmeiras, para ser anunciado na semana que vem.

adblock ativo