Bahia faz homenagem aos ídolos do Carnaval

O Bahia divulgou nesta terça-feira, 26, a numeração dos 'jogadores' para as próximas partidas do tricolor. A novidade é a relação de grandes estrelas, mas que não são do futebol.

Vários ícones do Carnaval baiano serão homenageados e terão seus nomes estampados nas camisas para as partidas desta quarta-feira, 27, contra a Jacuipense, e no sábado, 2, em confronto com o Altos-PI. Nomes como Dodô, Osmar, Luiz Caldas, Margareth Menezes e Cid Guerreiro estão entre os homenageados desta ação do clube baiano.

No ano passado, o Bahia promoveu outra ação homenageando nomes importantes na história da Bahia. o Tricolor estampou nas camisas dos jogadores alguns personagens importantes no mês da Consciência Negra, no jogo contra a Chapecoense, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2018, em 4 de novembro.

📝 Time já definido para os jogos de amanhã e sábado! #Bahia88 Após o sucesso do #NovembroNegro, agora exaltamos o #CarnavalDaBahêa através de seu povo, de sua gente. Leia nosso Manifesto, entenda a homenagem e conheça os 46 nomes ➡️ https://t.co/WZS395sIbA pic.twitter.com/Jhe59HKDYh — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 26 de fevereiro de 2019

