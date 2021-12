Bahia faz homenagem ao mês nacional da Consciência Negra

O Bahia homenageará o mês nacional da Consciência Negra na partida deste domingo, 4, contra a Chapecoense. Os jogadores entrarão em campo com nomes de 20 homenageados. O duelo será realizado às 19h (horário de Brasilia), na Arena Fonte Nova.

Em 2018, o Tricolor já realizou outras ações homenageando diversos grupos. No jogo contra o Atlético-PR, ainda no primeiro turno do Brasileirão, 11 jovens indígenas do estado estraram com os atletas em louvor aos Povos Indígenas.

Em homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, as pessoas com necessidades especiais também foram condecoradas na partida contra o Palmeiras.

adblock ativo