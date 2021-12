O torcedor que se desligou um pouco da Olimpíada nesta terça-feira, 16, e foi à Fonte Nova, em Salvador, assistir ao retorno do Bahia à Série B ficou com um sentimento de déjà vu. Mesmo após 16 dias apenas de treinamentos, o Tricolor empatou em 1 a 1 com o Atlético-GO e mostrou os mesmos erros de ataque e de defesa que o deixaram em situação tão complicada na tabela.

Vitor Villar Bahia faz gol relâmpago, mas cede empate para Atlético-GO

Com o empate, o Bahia foi a 25 pontos, mas permanece há oito do G-4, já que o 4º é justamente o Atlético-GO, com 33. A diferença do Tricolor para a zona de rebaixamento é menor, de cinco pontos.

Segundo o departamento de estatísticas da UFMG, a pontuação necessária para garantir o acesso seria de 63 pontos. Para chegar a tal, o Bahia precisaria agora de um aproveitamento de mais de 66% no 2º turno. Em comparação, apenas o Vasco, campeão do 1º turno com 39 pontos, tem um aproveitamento igual nesta edição da Série B.

O Esquadrão abre o 2º turno contra o Avaí, no sábado, às 18h30, no Ressacada.

O jogo

Nos primeiros minutos, tudo indicava que o Esquadrão teria, enfim, um triunfo tranquilo: Hernane abriu o placar com menos de um minuto de jogo. Aos 30 segundos, ele mesmo lançou Allano na direita, que tirou do goleiro; a bola ia entrando lentamente até que o centroavante completasse.

O Bahia tinha a chance de apenas administrar o placar e de achar os espaços na defesa do Dragão. Não fez nada disso. O time goiano foi crescendo em campo até que empatou aos 39 minutos em outra vacilada da defesa tricolor.

No lance, Gilsinho cobrou rapidamente a falta lançando a bola para Michel na esquerda; o lateral cruzou em direção à pequena área, onde achou Jorginho completamente livre para balançar a rede.

Após o intervalo, o Tricolor criou mais chances, mas pecou nas finalizações. A chance mais clara foi aos 41, quando Moisés cruzou para Hernane, livre na área, cabecear por cima.

