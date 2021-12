Bahia faz coletivo e Marquinhos começa a definir time

O técnico Marquinhos Santos começou a definir o time do Bahia para duelo contra o Figueirense no domingo, 27, às 18h30, na Arena Barueri. O treinador tricolor comandou na tarde desta quinta-feira, 24, um coletivo no Fazendão, após o elenco assistir a um vídeo do adversário.

Durante a atividade, Marquinhos orientou e corrigiu o posicionamento dos jogadores em campo. Os titulares venceram por 3 a 1, com gols de Lincoln, Maxi Biancucchi e Rhayner. Henrique descontou para os reservas.

A única ausência foi o lateral-esquerdo Guilherme Santos, que se recupera de uma lesão muscular na coxa. Ele fez um trabalho à parte e ainda é dúvida para domingo. Já o lateral-direito Diego Macedo, o volante Fahel e o atacante Rhayner, poupados do treino de quarta, 23, participaram normalmente da atividade.

Na parte final, Marquinhos trabalhou bastante as jogadas de bola parada e cruzamentos para a área. O Bahia volta aos treinamentos na manhã desta sexta-feira, às 9h, no Fazendão.

