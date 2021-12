Bahia faz campanha para incentivar população a ficar em casa; assista

O Bahia divulgou nesta segunda-feira, 23, um vídeo para incentivar população a fica em casa, como uma medida para evitar o aumento no número de casos de covid-19 no estado.

A campanha #EsseJogoSeGanhaEmCasa contou com participações de grandes personalidades brasileiras como Gilberto Gil, Carlinhos Brown, João Miguel, Jorge Washington, Regina Casé, Rita Batista e a cantora Ivete Sangalo, torcedora declarada do Vitória, maior rival do Tricolor.

Os jogadores da equipe também participaram da ação. Assista ao vídeo abaixo:

