Bahia faz apenas rachão para encarar a Portuguesa

Embora necessitado de um triunfo sobre a Portuguesa para se afastar da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia finalizou a preparação para o duelo apenas com um rachão, na tarde desta terça-feira, 7, no Fazendão.

A ausência dos treinamentos convencionais se deveu sobretudo ao atraso, na última segunda-feira, 6, no voo que traria a Salvador a delegação tricolor que estava em Porto Alegre-RS, onde, no domingo, 5, perdera por 3 a 1 para o Grêmio.

Na brincadeira desta terça, o jovem lateral Madson, que está em fase final de recuperação de lesão, participou normalmente. Em compensação, o meia Zé Roberto e o lateral-esquerdo Ávine foram poupados. Segundo o departamento médico do clube, no entanto, a dupla não preocupa e estará em campo contra a Lusa.

Mini-coletivo - Depois do treino recreativo, o técnico Caio Júnior comandou um treino em campo reduzido e esboçou aquela que deverá ser a formação inicial no duelo desta quarta.

Lulinha, destaque na partida contra o tricolor gaúcho, treinou entre os titulares e deverá ganhar nova chance como titular. O meia Gabriel, que já está totalmente recuperado de lesão, também treinou, mas deverá ficar como opção no banco.

adblock ativo