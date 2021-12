Bahia faz 2 no Maranhão e avança na Copa do Brasil

O Bahia já deu o seu primeiro passo na Copa do Brasil: na noite desta quinta-feira, 11, diante do modesto Maranhão, venceu por 2 a 0 em São Luís, eliminou o jogo da volta e avançou antecipadamente à segunda fase do torneio.

Embora não tenha sido envolvente, o tricolor dominou a partida e, sem sofrer grandes sustos, criou as melhores chances de gol. Magal abriu o placar aos nove minutos do primeiro tempo; aos oito da etapa final, Diones assinalou o segundo tento. Aos 36, Titi cometeu pênalti e foi expulso, mas Omar defendeu cobrança de Jackson e garantiu a classificação.

Na sequência da competição, o time baiano enfrentará o vencedor do confronto entre Tupi e Luverdense. No jogo de ida, o Tupi venceu por 1 a 0. O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, 17, no Mato Grosso.

Ainda sem Joel Santana, que assistiu ao jogo das cabines do estádio, o tricolor foi comandado pelo auxiliar Eduardo Barroca. O interino sacou Adriano e reconduziu Souza ao time titular, mas o Caveirão alegou ter sentido um mal-estar e deixou a partida com 30 minutos. Toró entrou no segundo tempo e fez o seu jogo de estreia com a camisa tricolor.

Enquanto aguarda pela definição do seu próximo compromisso no torneio nacional, o tricolor volta a campo na tarde do próximo domingo, 14, contra o Vitória da Conquista, pela quinta rodada da segunda fase do Campeonato Baiano.

Jogo fácil - O time montado pelo auxiliar Eduardo Barroca não encontrou dificuldades no primeiro tempo de jogo no Castelão. Diante de um adversário limitado, o tricolor foi dono da partida, mas falhou nas conclusões e por isso não conseguiu mais do que 1 a 0 em seu favor.

O tento do time baiano saiu logo aos nove minutos: em grande jogada individual, Magal partiu em contra-ataque, passou por entre a defesa do MAC e, sozinho diante do goleiro Flauberth, deu um toque no canto esquerdo e colocou o Bahia na frente.

Daí em diante, o Bode tentou aumentar o seu ritmo, mas esbarrou nas suas próprias limitações. O experiente meia Jackson até tentava, mas não levou perigo à meta de Omar. O Esquadrão chegou mais perto do segundo gol aos 27 minutos: Obina fez bem o pivô e deixou Souza livre, mas o atacante perdeu o domínio da bola e desperdiçou.

Três minutos depois, o Caveirão reclamou de um mal-estar e pediu para ser substituído. Zé Roberto entrou em seu lugar. Aos 33 minutos, Obina fez outra grande jogada e colocou Zé Roberto na cara do gol, mas o meia atacante mandou a bola em cima de Flauberth. No final da primeira etapa, Francisco Júnior fez falta dura em Fahel, recebeu o segundo amarelo e deixou o MAC com menos um.

Triunfo com emoção - Embora tenha jogado a maior parte do segundo tempo com um jogador a menos, o Maranhão correu mais do que correra na etapa inaugural, mas seguiu ineficaz nas jogadas de conclusão e acabou golpeado mais uma vez pelo tricolor.

Aos oito minutos, Paulo Rosales lançou Diones na grande área e o volante do Esquadrão, em chute prensado contra a defesa maranhense, conseguiu encobrir Flauberth e deixar o Esquadrão com o resultado que o levaria a evitar o jogo da Fonte Nova: 2 a 0.

O tricolor seguiu com o domínio do jogo e o Bode continuou incapaz de furar o bloqueio defensivo do time baiano. Aos 27, Zé Roberto entrou em velocidade na área, mas cortou para trás e acabou por perder o domínio da bola.

Quando tudo parecia sob controle, Casagrande lançou Zé Maria em profundidade e o atacante entrou livre para marcar. Mas Titi parou a jogada com um carrinho por trás e o árbitro deu pênalti. O xerifão tricolor, que acabou expulso por causa da penalidade, viu de longe o jovem Omar saltar para defender a cobrança de Jackson. Virou o herói da classificação antecipada.

