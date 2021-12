Bahia fará seu 11º jogo consecutivo sem a zaga titular

Com a expulsão de Tiago no Ba-Vi do último domingo e o fato de Jackson ainda não ter se recuperado do problema de inflamação no joelho, o Bahia irá no domingo para o seu 11º jogo consecutivo sem a zaga titular, que destacou-se em 2016 na campanha do acesso à Série A do Brasileiro e não sofreu gols nas quatro partidas que realizou em 2017.

Neste final de semana, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Baiano, em Feira de Santana, diante do Fluminense, o técnico Guto Ferreira irá escalar os reservas Éder e Lucas Fonseca. A decisão, que era óbvia, foi confirmada no treino técnico desta quarta-feira, 12, no qual ele manteve o restante da equipe que levou 2 a 1 do Vitória – no gol, Jean, recuperado de uma virose, pode retomar a vaga de Anderson.

Juntos em uma escalação inicial, Éder e Lucas disputaram apenas dois duelos neste ano. Neles, o Bahia não sofreu gols. No entanto, das oito vezes em que a equipe foi vazada nesta temporada, em todas um dos dois estava em campo. Além dos quatro zagueiros já citados, Rodrigo Becão foi outro a atuar em 2017. Disputou cinco embates ao lado de Lucas Fonseca, com dois gols sofridos.

Mas o número mais significativo sobre a queda do rendimento da retaguarda do Esquadrão não está tão ligada ás combinações de nomes, e sim ao marco da contusão de Jackson. Antes do problema que até hoje o deixa fora de combate – chegou a jogar o primeiro tempo do duelo com o Atlântico, há uma semana, mas voltou a sentir dores e saiu no intervalo – o time havia sido vazado duas vezes em 10 confrontos. Depois disso, houve mais 10 jogos e seis gols contra o Esquadrão.

Visivelmente insatisfeito com o desempenho da equipe no Ba-Vi de domingo, uma das três ocasiões no ano em que o Bahia sofreu mais de um tento numa partida, o volante Juninho comentou sobre a necessidade de melhora: “A gente sabe que errou. O primeiro passo para o acerto é reconhecer o erro. Sabemos que erramos duas vezes neste ano, na eliminação na Copa do Brasil [2 a 0 para o Paraná] e na derrota no clássico, que é um campeonato à parte. Agora é trabalhar forte e não dar mais desculpa. Só assim vamos minimizar os erros”.

Outro desfalque

Além de Jackson e Tiago, o volante Edson é outro titular que não poderá enfrentar o Flu de Feira no domingo. Ele sofreu um trauma no pé e está em tratamento.

Nesta quarta, antes do treinamento técnico no campo, Guto Ferreira reuniu os jogadores para exibição de um vídeo sobre o Touro do Sertão.

