Bahia fará nova intertemporada a partir desta terça-feira

Após a derrota por 1 a 0 para o Bragantino, no último sábado, 30, o torcedor tricolor ficará 16 dias sem ver sua equipe em campo. A próxima partida, contra o Atlético-GO, na Fonte Nova, acontece apenas no dia 16 de agosto.

Será a última rodada do 1º turno da competição. Durante esse período, o elenco do Bahia vai participar de outra intertemporada, mas, diferentemente

de quando ficou dez dias sem jogar e foi para Porto Seguro, desta vez o time ficará no Fazendão.

O calendário de atividades ainda não foi divulgado e não se sabe se o time fará amistosos nesse meio-tempo. A intertemporada começa apenas nesta terça-feira à tarde

Tanto no domingo como nesta segunda, os atletas receberam folga. Contra o Atlético-GO, 4º colocado, o Bahia precisará urgentemente do triunfo. O Dragão venceu o Sampaio Corrêa por 4 a1 no Serra Dourada e foi para 32 pontos - ampliando assim a diferença do Esquadrão para o G-4 para oito pontos.

Se bater o time goiano, o Tricolor, atualmente 10º colocado, pelo menos virará o turno cinco pontos atrás da zona de acesso.

