Bahia estuda adversário antes de jogo decisivo

Antes do treino como preparação para o jogo contra o Universidad César Vallejo, realizado na tarde desta terça-feira, 14, às 16h (horário local) em Trujillo, Gilson Kleina apresentou um vídeo com lances do time peruano para o grupo.

Para o embate decisivo, que vale vaga nas quartas de final, o treinador do Tricolor não contará com Demerson, Diego Macedo, Guilherme Santos, Rafael Miranda, Lincoln e Potita, poupados da viagem.

Como venceu o jogo de ida, na Arena Fonte Nova, por 2 a 0, o Esquadrão pode perder por um gol de diferença que estará classificado para a próxima fase. Uma vitória dos gringos pelo mesmo placar de Salvador leva o jogo para os pênaltis.

adblock ativo