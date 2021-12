Bahia estreia no Brasileirão com goleada histórica: 6 a 2

A torcida do Bahia não poderia ter sonhado com uma melhor estreia na Série A do Brasileirão, neste domingo, 15. No jogo que marcou a volta do time à elite do futebol nacional após dois anos na 2ª Divisão, o Tricolor fez uma grande partida na Arena Fonte Nova e goleou o Atlético-PR por 6 a 2, de virada, com sete dos oito gols marcados ainda no 1º tempo.

Desde 7 de novembro de 1977, há 40 anos, quando fez 7 a 0 no Vitória (ES), o Bahia não marcava mais de cinco gols em uma partida da Série A do Brasileirão.

O resultado deixou o Esquadrão na liderança da tabela, por conta do saldo de gols e do número de tentos marcados. Na próxima rodada do Brasileirão, a equipe enfrenta o Vasco, fora de casa, às 11h do próximo domingo. Antes, contudo, tem um compromisso importantíssimo na quarta-feira, quando visita o Sport, às 21h45, em Recife, pela partida de ida das finais da Copa do Nordeste.

Para este jogo, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o lateral Armero, o volante Edson e o meia Régis, suspensos. A nota negativa da partida ficou pela preocupação com Edigar Junio, Régis e Zé Rafael, que deixaram o campo lesionados e serão reavaliados nesta segunda-feira pelo departamento médico do clube.

O jogo

O Bahia aproveitou que o Atlético-PR veio a Salvador com um time misto, por conta da Libertadores, e foi muito superior em campo desde o primeiro minuto. Contudo, saiu perdendo com um gol de Guilherme, aos 14. O Tricolor só conseguiu empatar aos 33, com o zagueiro Tiago, de cabeça, após escanteio de Juninho, mas voltou a ficar atrás no marcador aos 37, quando Marcão aproveitou um vacilo da zaga e fez 2 a 1.

Daí em diante, o ataque do Esquadrão passou a funcionar e emplacou quatro tentos em oito minutos. Aos 39, Zé Rafael, em boa jogada individual, fez 2 a 2 com um leve toque de cobertura sobre o goleiro após ter o primeiro chute bloqueado. A virada veio aos 41, com Régis, que recebeu de Allione na entrada da área e bateu colocado no canto de Weverton. Aos 43 foi a vez de Edigar Junio deixar o seu, em contra-ataque, após driblar o zagueiro e chutar cruzado. Aos 46, Régis, artilheiro do time na temporada, com 11 gols, fez seu segundo contra o Furacão, novamente em contra-ataque, com com belo toque de cobertura.

No segundo tempo, o Bahia diminuiu o ritmo, mas o Atlético-PR não ameaçou em momento algum. Deu até para ampliar o marcador, com o volante Edson, aos 26, aproveitando uma sobra de bola quase na pequena área, após jogada de linha de fundo de Allione.

Bahia 6 x 2 Atlético-PR

Bahia:Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Edson, Juninho, Régis (Diego Rosa), Allione e Zé Rafael (Gustavo); Edigar Junio (Maikon Leite).

Técnico: Guto Ferreira.

Atlético-PR: Weverton; Zé Ivaldo, Cleberson e Marcão; Jonathan (João Pedro); Eduardo Henrique, Bruno Mota (Matheus Rossetto) e Sidcley; Guilherme, Eduardo da Silva e Douglas Coutinho (Nikão).

Técnico: Paulo Autuori.

Gols: Guilherme, aos 14, Tiago, aos 33, Marcão, aos 37, Zé Rafael, aos 39, Régis, aos 41 e aos 46, e Edigar Junio, aos 43 minutos do 1º tempo; Edson, aos 26 minutos do 2º tempo.

Cartão vermelho: Marcão (Atlético-PR), aos 28 minutos do 2º tempo.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques (trio de São Paulo)

Renda: R$ 134.152,50.

Público: 8.127 pagantes

