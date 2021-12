Bahia estréia na Série B às 21h contra o Avaí

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira, 27, a tabela das 11 primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O Bahia vai enfrentar o Avaí, sábado, 14, às 21h, na Arena Fonte Nova.

A Série B começa na sexta-feira dia 13 de maio, com Vila Nova x Bragantino, às 19h15, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No mesmo dia, o Oeste recebe o Atlético Goianiense às 20h30, segundo a CBF em Osasco, e uma hora mais tarde, o Brasil, de Pelotas (RS), joga no estádio Bento de Freitas contra o Paraná.

No sábado serão duas levas de jogos. O Vasco encara o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luis, enquanto que o Ceará recebe o Paysandu, no estádio homônimo de Fortaleza. Os outros jogos das 16 horas são Tupi x Goiás e Londrina x CRB. Esse último jogo não está confirmado no estádio do Café e aparece como local a "definir". A rodada se encerra com mais uma partida, além do Bahia, às 21h, Luverdense x Joinville, em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

De forma geral, a tabela prioriza seis horários: 19h15 e 21h30 às terças e sextas-feiras, 16 horas e 21 horas no sábado. Há alguns jogos marcados para as 20h30 ou 21 horas de sexta, além de uma partida em uma quarta: Bahia x Joinville, no dia 25 de maio, às 19h30, em Salvador.

