Bahia estreia na Série A do Brasileirão com novo uniforme

A estreia do time do Bahia neste domingo, 14, na primeira rodada da serie A do Brasileirão, terá uma novidade. O Esquadrão de Aço vai jogar contra o Atlético-PR com um novo uniforme, que foi lançado momentos antes do jogo na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A camisa número 1 tem a cor branca predominante. Já a segunda, que também é conhecida como "tricolor", utiliza as cores no tradicional listrado em vertical, alternando entre azul, vermelho e branco, sendo estas mais grossas que o convencional.

A novidade não acaba por aí! A gola arredondada com mangas tipo "reglan" criam um visual moderno, enquanto o físico dos jogadores ganham destaques por meio dos acabamentos. O complemento dos uniformes terá como opção: calção e meião brancos com detalhes em azul ou calção azul com recorte em vermelho, acompanhado do meião vermelho.

Bahia estreia neste domingo na primeira rodada da serie A do Brasileirão com novo uniforme (Divulgação | E.C.Bahia)

