Bahia estreia na Copinha com geração mais nova que habitual

O torcedor está ansioso, mas o time do Bahia com o técnico Doriva só estreia mesmo no dia 31 de janeiro, contra a Juazeirense, pelo Baianão. Até lá, o mais fanático tricolor pode matar a saudade do seu clube assistindo à Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa para o Esquadrão neste domingo, às 14h (no horário da Bahia).

O primeiro adversário pelo Grupo 21 será o Desportiva Aliança-AL. A partida acontece em Taubaté, onde o Esquadrãozinho está hospedado. Na sequência, o time do técnico Édson Fabiano enfrentará, na terça-feira, às 15h, o Sabiá-MA, e na quinta, às 15h, o dono da casa Taubaté.

Apesar da Copinha permitir garotos até os 20 anos, o Bahia decidiu levar o time sub-17 para a competição. A ideia é dar experiência para esses garotos e poupar o time sub-20, que vai iniciar seus trabalhos amanhã, ao lado do time profissional.

A geração mais nova, no entanto, não deixa de empolgar o treinador. "A motivação dos meninos está em alta, pois podemos contar com todo o elenco. Acredito que vamos chegar muito bem na estreia", disse Édson Fabiano.

O destaque fica para a dupla de ataque, formada por Geovane Itinga e Cristiano, este último artilheiro do estadual sub-17 2015, com 25 gols. Antes de embarcar, o Esquadrãozinho fez quatro amistosos contra combinados de atletas profissionais e venceu todos.

adblock ativo