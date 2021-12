Bahia estreia na Copa do Nordeste com empate diante do CRB

O pontapé inicial não foi dos melhores para o Bahia. Nesta quarta-feira, 16, na Arena Fonte Nova, os quase 20 mil tricolores que estiveram presentes no estádio do Dique esperavam um resultado positivo na estreia do clube na temporada 2019. O Esquadrão saiu atrás do CRB e empatou o jogo logo em seguida, mas não teve fôlego nem futebol para buscar o triunfo e ficou no empate por 1 a 1 com a equipe alagoana, pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2019.

O jogo teve uma surpresa ruim no início: gol do CRB, aos seis minutos. O centroavante Gilberto não conseguiu afastar a bola, após cobrança de escanteio do time alagoano, e Mateus Silva aproveitou o rebote para balançar a rede.

Dois minutos depois, porém, o Tricolor tratou de igualar o placar. Paulinho avançou bem pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Gilberto subir mais que a defesa e estufar a rede de cabeça.

Sobre o gol, Gilberto destacou, durante o intervalo: “É fruto de um trabalho da equipe. Começamos o jogo bem. Infelizmente eu fui tentar tirar aquela bola e não consegui. Aconteceu o gol deles, mas Deus me abençoou e pude fazer o gol de empate”, disse o centroavante.

Dois recém-chegados ao Esquadrão estrearam como titular: Guilherme e Artur. Os atletas fizeram uma boa etapa inicial. O primeiro armou bem as jogadas, chutou bola de fora da área com perigo e cobrou falta na cabeça de Tiago, mas o zagueiro errou o alvo.

Já Artur deu trabalho, principalmente pelo lado direito do ataque azul, vermelho e branco, e cobrou bola parada na cabeça de Elton, mas o volante mandou por cima e desperdiçou a oportunidade da virada.

E, como é normal em início de temporada, o gás acabou na segunda etapa. O Bahia praticamente não levou perigo ao CRB e quase sofreu o segundo em um cochilo da defesa.

O lance aconteceu aos oito minutos do segundo tempo. Hugo recebeu a bola livre de marcação e ficou cara a cara com Douglas. O atacante bateu no canto direito do goleiro, que estava atento e fez uma linda defesa para evitar o pior.

Depois, o Tricolor levou perigo duas vezes. Aos 38 minutos, Shaylon, que entrou no lugar de Gilberto, chutou forte de fora da área e exigiu boa defesa de Edson. Em seguida, Artur tentou de longe, mas mandou para fora.

Além de Guilherme e Artur, que foram titulares, e Shaylon, que entrou na segunda etapa, Iago e Rogério jogaram alguns minutos na parte final do jogo e completaram a lista dos estreantes da noite.

Agora, o Bahia volta suas atenções ao Campeonato Baiano. Neste domingo, 20, o Esquadrão vai a Feira de Santana enfrentar o Fluminense, no estádio Joia da Princesa, às 16h.

Bahia estreia na Copa do Nordeste com empate diante do CRB | Foto: Divulgação/ATarde

