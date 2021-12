Bahia estreia contra o Blooming na Copa Sul-Americana

O Bahia inicia nesta quarta-feira, 11, às 21h45, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, contra o Blooming, mais uma tentativa de conquistar, pela primeira vez, uma competição oficial internacional.

Mas, para começar a almejar a conquista da Copa Sul-Americana, o Esquadrão precisa antes quebrar um tabu: nunca ter vencido um jogo oficial disputado fora do Brasil nas competições sul-americanas.

Ao todo, são sete jogos que o Tricolor realizou no exterior em torneios oficiais sul-americanos: cinco pela Copa Libertadores e dois, mais recentes, pela Copa Sul-Americana.

Na sua estreia pela Libertadores, em 1960, o Bahia levou 3 a 0 do San Lorenzo, da Argentina. Quatro anos depois, em 1964, empatou em 0 a 0 contra o Deportivo Itália, da Venezuela.

Mesmo em 1989, melhor campanha do Esquadrão em uma competição internacional, quando foi eliminado pelo Inter nas quartas, o Tricolor não conseguiu vencer um jogo contra os rivais sul-americanos.

Foram três empates: dois na fase de classificação, contra os venezuelanos do CS Marítimo (0 a 0) e do Deportivo Táchira (1 a 1), além de mais um empate nas oitavas de final, em 1 a 1, contra o Universitário do Peru.

O retorno a um desafio contra uma equipe estrangeira em confronto internacional só ocorreu em 2013, quando conseguiu a classificação para a Copa Sul-Americana. Curiosamente, nas duas vezes em que enfrentou times de fora do Brasil no torneio, o roteiro foi basicamente o mesmo: triunfo em Salvador e derrota no exterior, com eliminação nos pênaltis.

O que mudou foi apenas a ordem dos mandos de campo. Em 2013, quando enfrentou o Atlético Nacional, da Colômbia, perdeu por 1 a 0 em Medellín, vencendo na Fonte Nova pelo mesmo placar. Nos pênaltis, Fabrício Lusa e Souza desperdiçaram suas cobranças e o Tricolor perdeu por 4 a 3.

No ano seguinte, o Bahia começou vencendo por 2 a 0, em Salvador, o César Vallejo, do Peru. No jogo de volta, na cidade de Trujillo, perdeu pelo mesmo placar, sendo eliminado nas penalidades por 7 a 6. O goleiro Marcelo Lomba perdeu a derradeira cobrança no Peru.

Depois da final do Baianão, a comissão técnica Tricolor decidiu poupar alguns atletas na Copa Sul-Americana. O lateral esquerdo Léo, os zagueiros Tiago e Lucas Fonseca, os volantes Elton e Gregore, além do meia Vinicius vão descansar.

Quem é presença certa no jogo é o lateral Mena, que ganha a posição com a ausência de Léo. O chileno elogiou o bom momento vivido pelo colega e rival de posição, mas afirmou que quer usar a oportunidade para conquistar a titularidade.

“Léo vem fazendo um excelente trabalho, demonstrando no dia a dia o jogo dele. Terei chance sempre para demonstrar que posso fazer parte do time titular. Amanhã será um grande teste para mim para, quem sabe, pegar essa vaga de titular”.

Mena também falou que a conquista do título baiano dá uma moral extra para o elenco tentar voltar da Bolívia com um resultado histórico.

“Ganhar o Campeonato Baiano trouxe muita confiança ao grupo. A gente tem que amanhã fazer valer isso para conseguir um grande triunfo”

Rival em alta

Adversário da noite desta quarta, o Blooming está em bom momento no Campeonato Boliviano, vindo de cinco triunfos seguidos, ocupando a segunda posição do grupo B, com 20 pontos, dois atrás do líder San Jose Oruro.

A equipe é treinada por um ídolo local: o ex-meio-campista Erwin Sánchez, que marcou o único gol da Bolívia em uma Copa do Mundo: na derrota de 3 a 1 para a Espanha, na fase de grupos do Mundial de 1994.

O destaque da equipe está no ataque: o francês, filho de mãe argentina, Hugo Bargas. Ele é o artilheiro do time no Boliviano, com quatro gols, um marcado no último sábado no triunfo de 2 a 0 sobre o Aurora Cochabamba.

Jogos oficiais fora do Brasil

1960

San Lorenzo-ARG 3x0 Bahia - Copa Libertadores

1964

Deportivo Itália-VEN 0x0 Bahia - Copa Libertadores

1989

CS Marítimo-VEN 0x0 Bahia - Copa Libertadores

1989

Deportivo Táchira-VEN 1x1 Bahia - Copa Libertadores

1989

Universitário-PER 1x1 Bahia - Copa Libertadores

2013

Atlético Nacional-COL 1x0 Bahia - Copa Sul-Americana

2014

César Vallejo-PER 2x0 Bahia - Copa Sul-Americana

