Bahia estreia como favorito no Nordestão contra o Itabaiana

A temporada 2013 começa, de fato, para o Bahia neste sábado, 19, às 18h30, quando enfrenta o Itabaiana-SE, em partida válida pelo grupo A da Copa do Nordeste, que ainda é formado pelo ABC e o Ceará.

Única equipe do futebol nordestino que permaneceu na Série A nos últimos três anos, o Tricolor baiano entra na competição com o status (ou, pelo menos, a obrigação) de favorito ao título da competição.

Sem grandes contratações e a venda do meia Gabriel para o Flamengo, o técnico Jorginho aposta no conjunto da base formado no último Brasileirão.

Na provável equipe base para a estreia no Nordestão, oito jogadores da considerada equipe titular que terminou a Série A na 15ª posição, salvando-se do rebaixamento apenas na última rodada: o goleiro Marcelo Lomba, os defensores Neto, Danny Morais, Titi e Jussandro; os meio-campistas Fahel e Diones, além do atacante Souza.

Dos três jogadores que compõem o provável time titular, todos já estavam ligados ao Bahia no ano passado, e podem agora aproveitar a chance no Nordestão para se firmar no time titular.

O experiente volante Kléberson acabou amargando a reserva no Brasileiro e ocupa a vaga de Hélder, que ainda não tem condições de jogar. Já o meia Magno retorna ao Bahia após disputar a Série B em 2012 pelo Ceará. Fecha o trio de novidades no meio de campo tricolor outra aposta da base tricolor, o jovem Anderson Talisca, que faz sua estreia no time profissional com a difícil missão de substituir o xodó Gabriel.

Do lado do Itabaiana, a expectativa do atual campeão sergipano é fazer uma campanha honrosa neste grupo considerado "da morte", por contar com Bahia, Ceará e ABC, equipes de prestígio no futebol nordestino.

Ao todo, o time renovou seu elenco com 20 contratações. O principal destaque é o atacante Furlan, que tem passagens pelo Atlético Paranaense e Ponte Preta.

adblock ativo