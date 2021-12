Bahia estreia com triunfo na Copa do Nordeste

O Bahia levou a melhor no confronto de tricolores na noite deste sábado, 19, pela estreia na Copa do Nordeste 2013, em Pituaçu. Após sair na frente do marcador, com um gol de Tiago Furlan, aos 9 minutos do primeiro tempo, o Itabaiana recuou a marcação e chamou o Bahia para o campo de ataque.

Com gols de Diones e Fahel, o Bahia virou o jogo ainda na etapa inicial e tranquilizou os cerca de 7 mil torcedores presentes no estádio.

No treino da última sexta-feira, 17, o técnico Jorginho testou Ítalo Melo na titular no lugar de Diones, entrando com a equipe mas ofensiva, mas escalou o volante como titular e deixou o garoto recém-promovido ao profissional no banco de reservas, com Anderson Talisca e Magno armando o jogo para Souza atuar no ataque isolado.

No desembarque em Salvador, o treinador do Itabaiana, Freitas Nascimento, disse não temer o Bahia, mas em campo a equipe sergipana adotou comportamento totalmente diferente. Desde o início da partida, o Itabaiana buscou o contra-ataque e não conseguiu segurar o ataque baiano, que ganhou mais movimentação com a entrada de Jéfferson, no final do primeiro tempo.

O meia, que teve um ano de 2012 apagado devido a uma grave lesão no joelho esquerdo, entrou no lugar de Kléberson e, logo aos 2 minutos do segundo tempo, recebeu passe de Magno e soltou uma bomba sem chances para o goleiro Sérvulo, para marcar o terceiro gol.

Com a entrada do centroavante Eduardo, o Itabaiana aumentou o poder de fogo e, depois de uma jogada de Furlan, Titi cometeu pênalti no atacante. Eduardo converteu e diminuiu o placar. O time sergipano continuou em busca do empate, mas não conseguiu furar o bloqueio do Esquadrão, que só administrou o resultado.

O Bahia divide a liderança do grupo A do Nordestão com o Ceará, que venceu o ABC na tarde deste sábado. O próximo confronto do tricolor é contra o próprio ABC na quarta-feira, 23, às 21h15, no Frasqueirão, em Natal.

