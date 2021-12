Mesmo com o time de aspirantes e na condição de visitante, o Bahia não teve muita dificuldade para vencer o Salgueiro-PE neste domingo, 28, e estrear com vitória na Copa do Nordeste. Ronaldo, Bruno Camilo e Marcelo Ryan marcaram os gols tricolores do 3 a 2 no Estádio Cornélio de Barros, situado na cidade que dá nome ao time. Leozão e Thomas, ambos depois do 40’ do segundo tempo, descontaram.

Rafael Teles Bahia estreia com time de transição e consegue triunfo seguro diante do Salgueiro

Com os três pontos na bagagem, o Esquadrão retorna para Salvador na liderança do Grupo A. Os aspirantes do Tricolor voltam a campo na próxima quarta-feira, dessa vez pelo Bianião. O adversário será o Unirb, e o jogo está marcado para a Fonte Nova.

O jogo

O jogo entre Bahia e Salgueiro não foi nenhum espetáculo. Pelo contrário, em muitos momentos foi até duro de assistir. Era nítida a falta de qualidade para os dois lados. O Tricolor tinha a desculpa de estar com o time de aspirantes em campo, mas os donos da casa mostraram que não devem ter vida longa no Nodesdestão.

Mesmo visitante, o Esquadrão tentou ser propositivo, mas curiosamente o gol veio em uma jogada de contra-ataque. Aos 17’ Ronaldo foi lançado pelo lado esquerdo, deixou dois marcados para trás e arrancou até a entrada da área, de onde chutou para vencer o goleiro Lucas. O arqueiro até tentou, mas não alcançou a bola no cantinho esquerdo dele.

A primeira finalização do Salgueiro veio apenas aos 40 minutos. Alison recebeu passe da entrada da área e arriscou de perna esquerda, mas pegou mal na bola e mandou longe do gol defendido por Matheus Teixeira. Ainda assim, foi a melhor chance dos donos da casa na primeira etapa.

No começo do segundo tempo os pernambucanos até ensaiaram uma reação, mas foram freados pelo segundo gol do Bahia, já aos 15 minutos. Quem aumentou a vantagem do Tricolor foi o volante Bruno Camilo, ao converter pênalti sofrido por Daniel Penha.

O terceiro gol também não demorou muito para acontecer. Aos 27’ o Esquadrão encaixou mais um contra-ataque, dessa vez com Marcelo Ryan, que arrancou do meio de campo e só parou nas redes.

Quando tudo parecia resolvido no Estádio Cornélio de Barros, o Salgueiro colocou emoção no jogo. Foram dois gols nos minutos finais. O primeiro aos 40’, com Leozão, e o segundo aos 45’, com Thomas, de pênalti. A reação, no entanto, parou por aí.

