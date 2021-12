Bahia estraga dia de festa com empate na Fonte Nova

Era para ser um dia de festa. E começou bem na preliminar. O evento comemorativo aos 25 anos do título brasileiro de 88 reeditou a final entre Bahia e Inter e terminou em 1 a 0 para os veteranos do Tricolor, na noite desta quarta-feira, 19.

Inspiração suficiente para o atual time do Esquadrão acordar na temporada depois da eliminação precoce no Nordestão e do início claudicante no Estadual? Não. Em plena Fonte Nova, o Bahia só conseguiu arrancar empate, por 1 a 1, do Vitória da Conquista aos 46 minutos do segundo tempo.

Apesar do resultado ruim, o time da capital segue em segundo no Grupo 3, dentro da zona de classificação para as semifinais. O Conquista também é vice, mas do Grupo 2.

Abismo

Incomparável. Essa é a única palavra que pode unir o Bahia de 88 ao que disputou o primeiro tempo da partida. Nos dois quesitos essenciais para a prática do futebol - técnica e empenho -, o time atual ficou um abismo distante do homenageado na preliminar.

Chamava a atenção o fato de praticamente todo o time mostrar clara falta de vontade, enquanto o argentino Maxi esbarrava no próprio esforço exagerado para fazer seu primeiro bom jogo pelo Bahia. Aos 10 minutos, ele conseguiu finalizar de cabeça, sem levar perigo.

Nas demais investidas, quase sempre tropeçou nas próprias pernas. E o Tricolor só conseguiu assustar mesmo aos 38 minutos, quando Zé Roberto recebeu cruzamento de Madson e testou para fora. O rival, melhor organizado, teve as duas melhores chances: aos 12, Rafael Granja não aproveitou trapalhada de Lomba; aos 30, Carlinhos, de cara, chutou por cima.

No segundo tempo, a situação piorou. O Esquadrão foi vazado aos 17 minutos, quando Tatu completou com categoria lançamento de Granja. Depois disso, acabou a paz na Fonte.

Os colegas de Maxi acompanhavam sua sina de erros inacreditáveis e o Bahia nada criava. "Queremos treinador!", gritavam os poucos presentes. Mas o destino ainda reservava o alívio para o treinador Marquinhos Santos, mantido no cargo apesar da pressão.

O meia Wangler - resgatado por ele após período encostado - entrou no lugar do pouco inspirado Pittoni e ensaiou jogadas perigosas antes de, aos 46 minutos, marcar um golaço e salvar o emprego do professor.

Para o Ba-Vi de domingo, em Pituaçu, Marquinhos ganha os reforços dos novatos Uelliton e Marcão. Os dois já foram regularizados, embora não tenham sido anunciados oficialmente pelo clube.

