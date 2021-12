Bahia estende empréstimos de Ramon, Ronaldo e Zeca

O lateral-esquerdo Zeca e os volantes Ramon e Ronaldo tiveram seus contratos de empréstimo prorrogados pelo Bahia. A informação foi publicada na noite de quarta-feira, 23, pelo Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Emprestado pelo Internacional, Zeca ficará no Tricolor até o fim do Brasileirão, previsto para ocorrer em fevereiro de 2021. Com a camisa do Bahia, o lateral-direito já jogou 16 vezes e marcou um gol, no triunfo sobre o Coritiba, por 2 a 1, no Couto Pereira.

Ramon também veio ao Bahia emprestado pelo Internacional. O volante de 23 anos chegou no final de 2019 para compor a equipe de transição, visando o Baianão deste ano. Com o fim do sub-23, após a paralisação do futebol pela pandemia da Covid-19, ele foi promovido ao time principal e já atuou em nove jogos. Ele fica no Esquadrão até o fim de 2021.

Com mais tempo de clube, Ronaldo chegou no Esquadrão em meados de 2019, emprestado pelo Flamengo. Com 41 jogos pelo Tricolor, sendo 27 somente nesta temporada, o volante estendeu o seu vínculo com o clube e também ficará em Salvador até o final do Brasileirão.

O próximo compromisso do Bahia será no dia 27 de dezembro, contra o Internacional, na Arena Fonte Nova. Por razões contratuais, Zeca e Ramon desfalcam a equipe, uma vez que pertencem ao clube gaúcho.

