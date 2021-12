Bahia está quase definido para enfrentar o Fluminense

O técnico do Bahia, Jorginho, comandou um treino nesta quinta-feira, 6, no Fazendão, no qual testou o possível time titular que vai enfrentar o Fluminense, neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Vinícius será mesmo o ‘falso 9’ do esquema 4-2-3-1. A equipe deve entrar em campo com Jean; Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Armero (Matheus Reis); Renê Júnior e Matheus Sales; Régis, Zé Rafael e Mendoza; Vinícius.

Ingressos

Os ingressos para o duelo deste domingo já estão à venda. Desde quarta, os bilhetes estão sendo comercializados na internet pelo site oficial da Arena Fonte Nova. Eles também podem ser adquiridos nas lojas oficiais do clube e nas lojas Ticketmix, no Shopping da Bahia e no Salvador Shopping.

As entradas para o setor Norte custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); para o Norte e Leste, custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); No Oeste, os ingressos saem por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). As bilheterias da Fonte Nova, porém, só abrem no sábado, 8, das 10h às 16h, e no domingo, dia da partida, a partir das 9h.

