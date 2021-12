Bahia está próximo de retomar jogos na Arena Fonte Nova

Em tempos de novo normal, além de não poder contar com a torcida tricolor, o Bahia também segue sem utilizar o seu principal mando de campo. Sem atuar na Arena Fonte há quase sete meses, o Esquadrão pode retornar aos gramados do estádio em novembro.

Inaugurado no fim de maio, o hospital de campanha instalado no equipamento foi mobilizado pelo governo estadual para abrigar pacientes acometidos pelo novo coronavírus. Com uma notável redução nos leitos de UTI - 80 para 50, e nos leitos clínicos - de 100 para 30, a previsão é que a unidade seja desmontada no fim deste mês, segundo o site ECBahia.

A última vez que o Bahia pisou nos gramados da Arena foi em rodada dupla, no dia 7 de março deste ano. Após a equipe considerada principal vencer o Confiança-SE por 1 a 0, em duelo iniciado às 16h, pela Copa do Nordeste, o time sub-23 jogou contra o Doce Mel e empatou por 0 a 0.

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria de comunicação do clube informou que aguarda o anúncio do fim do equipamento parar iniciar de fato o processo de retorno ao estádio.

Impossibilitado de mandar os seus jogos no estádio, que foi uma das sedes da Copa do Mundo de 2014, o Esquadrão teve que recorrer a um velho conhecido e xodó da torcida, Pituaçu. Reformado em 2009, o estádio se tornou um dos simbolos do acesso do Tricolor em 2010.

