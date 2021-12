Bahia está próximo de renovar com o lateral Eduardo

O lateral-direito Eduardo está bem perto de ter seu contrato renovado com o Bahia. O jogador, que ainda tem vínculo com o Atlético-PR até o final do ano que vem, ficaria emprestado ao Esquadrão até o final deste período.

Quem confirmou a informação de A TARDE foi o empresário do atleta, Daniel Coracini. Segundo ele, o acordo pode ser firmado antes mesmo do final do ano: “Já chegamos a um acordo, resta só o Bahia se acertar com o Atlético-PR”.

Em 2016, Eduardo foi emprestado de graça, mas com o Tricolor pagando os seus salários. Desta vez, o Furacão deve pedir um valor para liberar o jogador para o Esquadrão. Ele foi titular da reta final da Série B, com 20 jogos.

Em entrevista para o programa Os Donos da Bola, da TV Band Bahia, o presidente Marcelo Sant’Ana confirmou que o clube estava mesmo bem perto de anunciar um lateral e um volante, sem confirmar nomes e se tratariam de renovações ou de novos contratados.

O volante deve ser Renê Júnior. Apesar de confirmar que o Bahia já acertou as bases com o atleta e a liberação com a Ponte Preta, o mandatário tricolor disse que só confirmará a renovação depois que o contrato for de fato assinado.

“Nove titulares”

Na mesma entrevista, Marcelo Sant’Ana fez uma previsão de contar com nove jogadores do time-base que encerrou 2016 para começar a próxima temporada. Os zagueiros Jackson e Tiago, o volante Juninho, o meia Renato Cajá e o atacante Hernane já estão garantidos.

Com Renê Júnior e Eduardo prestes a renovar, restam o goleiro Muriel, o lateral esquerdo Moisés, o volante Luiz Antônio e o atacante Edigar Junio.

Muriel está, neste momento, bem distante. O goleiro tem salário no Internacional muito acima do que o Tricolor pode pagar – seria o 3º maior salário do Bahia neste momento. Neste ano, o goleiro foi emprestado pagando seus vencimentos na totalidade.

Segundo o presidente, o Bahia está no mercado à procura de um goleiro mais experiente. Paulo Victor, que foi colocado à disposição para propostas pelo Flamengo, não foi procurado pelo Tricolor, segundo Sant’Ana, que confia em Jean para ser titular no início do ano se preciso.

Outro que parece fora dos planos de Sant’Ana por ora é o volante Luiz Antônio. Segundo pessoas ligadas ao jogador, ninguém do Esquadrão procurou o volante para negociar até este momento.

