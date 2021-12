Bahia está próximo de contratar lateral-esquerdo

O Bahia está perto de anunciar mais um reforço para a o restante da temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Paulinho, do São Bento, que está em tratativas finais para assinar contrato e ser oficializado pelo clube.

O jovem de 23 anos que estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro pelo time paulista vai desembarcar no Fazendão para suprir a saída do experiente Mena. O chileno aguarda apenas a partida diante do Fluiminense, no domingo, 5, para se despedir do Tricolor e seguir para o Racing (ARG).

Paulinho se destacou em 2017, quando atuava pelo Boa Esporte, onde disputou 34 jogos e marcou dois gols no Brasileirão do ano passado. Além do lateral, a diretoria tricolor está em busca de uma meia para preencher a lacuna deixada por Allione, que também se transferiu para o futebol argentino.

