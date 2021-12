Bahia está próximo de contratação de meia do Atlético-PR

O técnico Guto Ferreira está perto de ganhar um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia Vinícius, de 26 anos, que está no Atlético-PR, mas deve rescindir contrato com o furacão ainda nesta segunda-feira, 29.

Segundo o empresário do atleta, Francisco Godoy, o jogador deve vai assinar com o tricolor em definitivo até o fim de 2018. Seguindo a política interna, o Bahia não se pronunciou sobre o assunto.

Afastado do Atlético-PR desde o início da temporada, Vinícius chegou a acertar ida para o Avaí em março, mas a negociação não foi concretizada. Fora dos planos de Paulo Autuori, ele estava treinado em separado e ainda não disputou nenhuma partida na temporada.

No mês passado, o jogador ingressou com uma ação contra o Atlético-PR devido a pagamentos de luvas contratuais atrasadas. Ainda em abril, Vinícius registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil de Curitiba acusando o clube a coagi-lo a abrir mão de valores para ser emprestado ao Avaí.

Revelado pelas categorias de base do Paraná, Vinícius passou por Joinville, Tupi e Coritiba antes de chegar ao Náutico, em 2014. No clube pernambucano, ele foi bem e, na temporada seguinte, foi contratado pelo Fluminense.

No ano passado, o meia jogou no primeiro semestre pelo Atlético-PR, mas não teve destaque e voltou ao Náutico por empréstimo para a Série B, quando fez cinco gols em 16 partidas.

O último jogo disputado por Vinícius foi no dia 26 de novembro do ano passado, ainda pelo Náutico. Além dele, o Bahia também acertou com o meia Gustavo Ferrareis, do Internacional. O jogador já treina no Fazendão e deve ser anunciado oficialmente nesta semana.

