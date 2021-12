Bahia está pronto para decisão contra Sampaio Corrêa

O Bahia está pronto para o primeiro duelo decisivo contra o Sampaio Corrêa nesta quarta-feira, 4, às 21h45, em São Luis, no Maranhão, pelo Nordestão. O jogo de volta será realizado no próximo sábado, 7, às 17h45, na Fonte Nova.

Em busca do segundo título consecutivo no torneio regional, o técnico Enderson Moreira comandou na tarde desta terça, 3, a última atividade antes do confronto. No palco da partida, o elenco participou de um treino com bola. No fim, os atletas treinaram cobranças de pênaltis.

Afastado dos gramados desde o dia 19 de maio quando sentiu dores durante aquecimento para o duelo contra o Palmeiras, o atacante Edigar Junio, que apesar de já estar treinando com o elenco, não foi liberado pelo departamento médico para viajar e ficou em Salvador.

O treinador também não poderá contar com o volante Elton, outro vetado pelo DM, o atacante Kayke e o goleiro Douglas, que ainda continuam em tratamento. Já o atacante Júnior Brumado a assessoria do clube não confirmou se o atleta foi relacionado para o jogo.

Os ingressos para o jogo decisivo na Fonte Nova estão à venda desde o domingo pela internet e nas lojas físicas (confira abaixo).

