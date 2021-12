"Bahia está preparado para se mostrar grande", diz Douglas

Após a pausa no calendário para a realização da Copa América, o Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 10, contra o Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o goleiro Douglas Friedrich apontou o técnico Roger Machado como um trunfo para o Bahia conseguir um bom resultado contra a equipe gaúcha.

"Olha, a gente tem uma vantagem aí, né? O Roger não só treinou como também jogou no Sul e sabe como mexe com o torcedor e com o clube em geral uma decisão como essa. Então, eu também como gaúcho já passei no Grêmio e sei que é necessário ter uma atenção maior diante de uma competição como essa. O Grêmio é multicampeão da Copa do Brasil, então a gente tem experiência aqui também e sabe que o Grêmio, jogando perto do seu torcedor, sempre vai ser forte. Mas o Bahia está preparado para se mostrar grande diante do Grêmio também", afirmou Douglas.

Para a partida desta quarta o Esquadrão já tem à disposição os recém-contratados Juninho (zagueiro) e Guerra (meia). Além deles, o clube também anunciou a chegada do zagueiro Wanderson.

"O Bahia tem sido muito pontual nas suas contratações, segundo suas necessidades que acontecem durante o ano, de construção e de reformulação, não digo reformulação, de reforços. E o Bahia tem trazido jogadores como Juninho e outros que estão chegando, muito competentes. Então o Bahia está cada vez mais forte pelas peças e pela união desse grupo", avalia o goleiro Douglas.

O Bahia encara o Grêmio às 19h15 desta quarta, 10, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

adblock ativo