Bahia está perto de confirmar 6 reforços

Em entrevista a uma rede de TV local nesta quarta-feira, 4, o presidente Marcelo Sant’Ana disse que pretende fechar com seis novos jogadores até o fim desta semana. Além dos laterais Wellington Silva e Matheus Reis, uma das contratações deve ser a do meia Diego Rosa.

De acordo com a imprensa goiana, o Atlético-GO teria perdido queda de braço com o Bahia pelo atleta de 27 anos, que atuou em 2016 no M. Yamagata, do Japão. Em 2015, foi um dos destaques do Luverdense na Série B.

O também meia Régis, emprestado pelo Sport até o fim do ano, recebeu proposta do Santos, mas o Esquadrão não o liberou. “E ele também não tem interesse de sair”, disse o empresário do atleta, Paulo Pitombeira.

