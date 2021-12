Bahia está perto de anunciar volante ex-Juventude

O Bahia está muito próximo de anunciar sua segunda contratação para a continuação do Campeonato Brasileiro. Trata-se do volante Fabrício Lusa, de apenas 21 anos, que foi revelado pelo Juventude, clube pelo qual disputou o Campeonato Gaúcho deste ano.

Na competição, ele entrou em campo 17 vezes, todas como titular. Fabrício já está em Salvador, onde fez exames médicos ontem. Caso não haja nenhum problema, ele será apresentado hoje, no Fazendão.

O outro jogador que o tricolor havia anunciado com o Brasileirão já iniciado também é um volante: Rafael Miranda, que ainda não foi apresentado porque tem vínculo com o Marítimo, de Portugal, até o dia 30 deste mês.

Nesta segunda-feira, 17, o grupo do Bahia realizou mais um treino no Fazendão. O foco foi a preparação física, com atividades na musculação e no campo.

