Bahia está perto de anunciar ex-atacante do Sport

Com vista em apagar as más atuações na Copa do Nordeste e em fazer diferente no Campeonato Baiano, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, o Bahia está perto de anunciar mais um reforço para a temporada.

Nesta quarta-feira, 20, o tricolor recebeu em Salvador o atacante Marquinhos Gabriel, jogador que disputou a Série A do ano passado pelo Sport e que deverá acertar contrato com o time baiano até o final do ano.

Marquinhos Gabriel já passou por exames médicos preliminares e passará por uma segunda bateria de exames nesta quinta-feira, 21. Se não apresentar problemas de saúde, o atleta assinará contrato com o tricolor e deverá ser apresentado na próxima sexta-feira, 22, no Fazendão.

No ano passado, Marquinhos marcou cinco gols pelo Sport. Além do Leão da Ilha, o atleta acumula passagens também pelo Avaí e pelo Internacional, clube com o qual rescindiu contrato recentemente.

O jogador é o terceiro atacante a ser contratado pelo Esquadrão, que já havia acertado com Obina e com Adriano "Michael Jackson".

